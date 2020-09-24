Karar yazarı Taşgetiren: "Bize komplo kuruyorlar” sözünün asıl problemli yanı, ‘içeri'yi uyutma amacı taşıyor olması 

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, “Bize komplo kuruyorlar' söyleminin asıl hedefi 'Dışarısı' değil 'İçerisi'dir. Çünkü dünyayı azıcık anlayan kişi, bu tür beyanların dünyada kimseyi etkilemediğini bilir." görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Evet ümüğünüzü sıkarlar ama 'Sen benim ümüğümü neden sıkıyorsun?' gibi bir isyandan kılları bile kıpırdamaz. Sen güçlü olacak, ümüğünü sıktırmayacak, 'ümüğüm sıkılıyor' diye de ağlamayacaksın. Çünkü bu tür ağlamalar 'Dışarısı'nın keyfine keyif katıyor. Bu sözün asıl problemli yanı, 'içeri'yi uyutma amacı taşıyor olmasıdır. 'Komplo teorisi alıcı buluyor' yaklaşımı, siyasi iktidarın 'halka karşı samimiyet' boyutu itibariyle çok çok sorunlu. Bir gün asıl 'samimiyet sorgulaması' yapılırsa işte o zaman yandı gülüm keten helva noktasına gelinmiş olacaktır." ifadesini kullandı.

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