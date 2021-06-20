Karar yazarı Taşgetiren: 'Big Brother - Büyük Birader' dünyası var ya, şimdi o işi bizim Beştepe İletişim Başkanlığı kurumsallaştırıyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İletişim Başkanlığı'na verilen 'veri yetkisi'ni eleştirdi. Taşgetiren, "Big Brother - Büyük Birader'dünyası var ya, şimdi o işi bizim Beştepe İletişim Başkanlığı kurumsallaştırıyor" düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren yazısında, "Neyse geldik, şu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine. Pat diye bir kararname. Buna göre eni sistem içinde ihdas edilen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'görevleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkili' kılınıyor. Kararnamede 'Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri istenilen süre içinde öncelikle ve zamanında vermekle yükümlüdürler.' deniyor. Bu arada nazarlık olarak bir şerh var: 'Bu şekilde elde edilen bilgilerden ticari sır niteliğinde olanların gizliliğine uyulur.' Bu çok açık ki, bir 'Big data - Büyük veri' yetkisidir." yorumunu yaptı.

Taşgetiren şu ifadeleri kullandı:

"Hani 'Bilgilerimize Google’un, Facebook’un erişme ve bunları kullanma riski var mı?' diye bir kaygımız gündeme geliyor ya zaman zaman. Teknolojinin bu imkanı verdiği ve nesnelerin interneti uygulamasıyla insanlığın yeni bir döneme gireceği değerlendirmeleri var ya, kimimiz bu yeni dönemi selamlıyor kimimiz derin kaygılara düşüyoruz ya…

Hani George Orwell’in romanı ile önümüze koyduğu herkesin gözaltında yaşadığı kurgusal “Big Brother – Büyük Birader” dünyası var ya…

Şimdi o işi bizim Beştepe İletişim Başkanlığı kurumsallaştırıyor. Soru şu: Ne yapacaklar bu bilgiyi? Bu soru bence herkes tarafından sorulmalı. Hani şöyle bir şey vardır: Gözlerimiz belli şeyleri görür, kulaklarımız belli ses aralığındaki sesleri işitir, eğer her şeyi görebiliyor, her sesi işitebiliyor, beynin içindekileri okuyabiliyor olsaydık, ürküntüler içinde boğulurduk. Gerçekten neleri, niçin bilmek istiyor olabilir halen en rijit -sert, katı- siyasi polemikler içinde görev tanımı yapmış olan İletişim Başkanlığı gibi bir yapı?

Bunlar, açık söyleyeyim, hayra alamet değil. Hep yazdık, bunlar bumerang niteliği taşıyan uygulamalardır. Yarın size döner. Hiç iktidardan gitmeyecekmiş gibi hep kendine yontan düzenlemeler yapılıyor. Taha Bey sormuş: “AK Partililer, kendi kişisel verilerini muhalefetin ele geçirmesini isterler mi?!” Ak Parti cenahının bu soruya kafa yoracak vakti, zamanı, hukuk hassasiyeti kaldı mı? Ey Cemaat, bu soru size sorulsa, diyeyim… Herhangi bir kimse neden burnunu soksun kişisel verilerinize ki?"