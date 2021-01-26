Karar yazarı Taşgetiren: Belli ki Cumhurbaşkanı’nın muhalefetle her türlü ağır polemiğe giriyor olması AK Parti kadrolarını da rahatsız ediyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Belli ki Cumhurbaşkanı’nın Ak Parti üyeliğinden öte muhalefetle her türlü ağır polemiğe giriyor olması toplumun çok geniş kesimlerini rahatsız ediyor. Belli ki bu rahatsızlık Ak Parti kadrolarına da intikal etmiş durumda." görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Kamplaştırılmış bir Türkiye’de bu hükmün Anayasa’ya girmiş olması, hadi yüzde 50 artı 1’i rahatsız etmiyor olsun, yüzde 49.9’u rahatsız ediyor olması da önemli değil mi? Yani şu 'Cumhurbaşkanı’nın milletin birliğini temsil ediyor olması' bakımından sorun teşkil etmiyor mu?" düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren yazısında, "Çok tartışılan Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü meselesine gelelim. 'Partili Cumhurbaşkanı'nın 'parti kökenli' bir kişiyi rektör ataması sorun olmadı mı orada? 'Bu bilim kurumuna daha tarafsız bir kişi bulunamadı mı? Bütün kurumların partili hale gelmesi mi gerekiyor, Boğaziçi üniversitesi camiası ile gerilim çıkarmaya gerek var mıydı?' soruları sorulmadı mı? Bu itiraza, 'Eee, yani yetkisi yok mu Cumhurbaşkanı’nın?' şeklinde cevap verilince sorun giderilmiş oluyor mu? 'İrfan Fidan süreci' çok daha kanırtıcı bir yetki kullanma ve prosedürleri istismar niteliği taşıyor. Üstelik Yargı alanında. Üstelik sancıların odaklaştığı, her gün bir tartışmaya zemin olan ve reform söylemlerinin etrafında döndüğü Yargı alanında." ifadesini kullandı.