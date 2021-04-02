Karar yazarı Taşgetiren: “AYM kapatılmalı” raconunu kesebilen bir lidere hangi ilk derece mahkemesi dava açmaya cesaret edebilir ki, değil mi?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üslubunu "racon kesme" olarak tanımladı. Taşgetiren, Bahçeli'nin gazetecileri hedef gösterdiğini hatırlatarak, "AYM kapatılmalı' raconunu kesebilen bir lidere hangi ilk derece mahkemesi dava açmaya cesaret edebilir ki, değil mi?" düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren yazısında, "Bahçeli’nin bir 'AYM kapatılmalı…. HDP kapatılmalı' gibi siyasi raconları var, bir de isim isim sayarak özellikle gazeteci milletine yönelik bir tür hedef göstermeleri. Basbayağı isim isim sayıyor ve sayılanlardan bir kısmı da, ya da ismi afişe edilmeyip de lider unutmuş olabilir diye birilerinin durumdan vazife çıkararak hedefe aldıkları isimler saldırıya uğruyor. Bahçeli, bu saldırılar gerçekleştikten sonra da isim isim hedef göstermeye devam ediyor. Belli ki hedef gösterdiği için, yani azmettirdiği gerekçesiyle kendisine yönelik adli bir hamle yapılmayacağından emin. 'AYM kapatılmalı' raconunu kesebilen bir lidere hangi ilk derece mahkemesi dava açmaya cesaret edebilir ki, değil mi? Tabii Bahçeli, iktidar ortağı. Bu özelliği, onun racon kesme üslubunun büyük ortağı yani Ak Parti’yi de ilgilendirdiği anlamına geliyor. Acaba nasıl bakılıyordur Bahçeli üslubuna? Bir gölgelenme kaygısıyla mı, sayın Bahçeli sayesinde sağımız – solumuz – önümüz- arkamız sobeleniyor gibi bir güven duygusuyla mı? Acaba ne?" görüşünü savundu.

Taşgetiren şu ifadeleri kullandı:

" Benim naçizane kişisel görüşüm racon kesme üslubunun demokratik zemin için iyi olmadığı yönünde. Aynı üslup Bahçeli’ye karşı kullanılsa herhalde memnun olmazlardı. Memnun olmazlardı, tabii ki hafif bir ifade, en dozu düşük eleştirilerin bile nasıl karşılık gördüğü malum. Bu üsluptan heyecan duyan sınırlı bir çevre dışında geniş kitlelerce yadırgandığını da sanıyorum. Ben derim, -eğer saygınlık diye bir hassasiyet varsa- en azından sayın Bahçeli’nin saygınlığı açısından bu racon kesme dili yeniden değerlendirilmeli. "