Karar yazarı Taşgetiren: 'Adalet' yazılarımın ardından sağanak halinde saldırı geliyor, bana sövmeyi bırakın, kendinize bakın

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, adalet üstüne yazdığı yazıların ardından saldırılara uğradığını belirterek, "Bana sövmeyi bırakın, kendinize bakın. Kendinize bakın ve acı çektirdiğiniz bunca insanın vebalini nasıl taşıyacağınızı düşünün" tepkisini gösterdi.

Taşgetiren, "Adalet' üzerine bir yazı yazmıyorum ki peşinden, sağanak halinde saldırı gelmesin. Sağanağın bir kaynağı FETÖ cenahı. Yok bilmem 'vaktiyle iktidara destek vermişim, zulme ortak olmuşum, bunda çıkarım varmış vs…,'; 17-25 Aralık operasyonunu görür görmez Bugün gazetesinden ayrılıp Star’da yazmaya başladığımda da iktidar cenahından para aldığım, onun için iktidar yanına geçtiğim yazılıp söylendi. Şimdi de acaba hangi çıkarlarım sebebiyle iktidarı eleştirmeye başladığım sorusu üzerinden kampanya yürütülüyor." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Utanmazca, ahlâksızca, hiçbir Allah korkusu taşımadan… Azıcık insafı - iz’anı olanlar görür, Allah biliyor ki, bir 'cemaat' yapılanmasının göz göre göre başkalaşması, bir canavara dönüştürülmesi karşısında acı duydum, uyarılar yaptım, bunun oluşturacağı emsalin Türkiye’de İslam’a ödeteceği bedelden ürktüm. Ama uyarılarım fayda vermedi. İş taa 15 Temmuz’a kadar geldi. 'Cemaat terör örgütü' oldu. Yurt dışına kaçanlar, içerde yakalanır yakalanmaz itirafçı olup onlarca kişiyi ateşin içine atan yok bilmem sözde 'imam'lar, 'mahrem'ler bilmem neler. Yurt dışında Amerika’nın, Almanya’nın hatta Yunanistan’ın himayesinde muhalefet yürüttüğünü sananlar, 'içerde'ki on binlerce insandan ya da KHK mağdurlarından bana ve benim gibi insanlara gönderilen acı yüklü mektuplardan habersizler. Amerika’yı 'Medine' haline getirecekler, oradan çıkıp Mekke’yi fethedecekler!" görüşünü savundu.

Taşgetiren yazısında şunları kaydetti:

"Oysa Amerika’da çoktan “Ne yaptık biz?” sorgulaması başlamış bulunuyor. “Fethullah Gülen neyi ne kadar belirliyor, onun adına kim operasyon yapıyor, 15 Temmuz’a gelişte Cemaat – Camia – Örgüt her ne ise onun payı nedir?” sorularının cevabı aranıyor. Okumuş, yazmış, akademik çalışma içine girmiş insanlar, aklı bastırmaktan kurtulup soru soruyor. Bana saldıracağınıza kendinize bakın. Onca eğitim kurumunu, yurt dışındaki yatırımları, bunca insan varlığını nasıl harcadınız ve nasıl “terörle iltisaklı” damgasına maruz bıraktınız? Başından beri CİA’nın uzantısı mıydınız? Yüzbinlerce insanı CİA kullanımına amade hale getirdiğiniz suçlamasına verdiğiniz bir cevap var mı? Gülen’e en yakın adamlar , “İtirafçı” olup gazete köşelerini tuttular, bunca olağanüstülükle donatılan “Hocaefendi” neden göremedi yanı başındaki adamların kim ve ne olduğunu? Bana sövmeyi bırakın, kendinize bakın. Kendinize bakın ve acı çektirdiğiniz bunca insanın vebalini nasıl taşıyacağınızı düşünün."