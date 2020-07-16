Karar yazarı Taşgetiren: 15 Temmuz’dan bu yana FETÖ ile mücadelede önceki tecrübelerden ders alınmamış görünüyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "15 Temmuz keşke bir muhasebe zemini olabilse. Çünkü asıl ihtiyaç ona. Çünkü yanlış giden bir yığın işin sonunda ipten dönmüş bir Türkiye söz konusu." düşüncesini dile getirdi. Taşgetiren, "15 Temmuz’dan bu yana FETÖ ile mücadelede önceki tecrübelerden ders alınmamış görünüyor" görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Neler var masaya yatırılması gereken diye bakıldığında şunlar ele alınabilir diye düşünüyorum: Bir kere 'cemaat' diye yola çıkan bir yapının başkalaşa başkalaşa darbe aktörü haline gelmesi olayı var. Siyasi iktidarın o yapı ile birlikte hareket ede ede o yapıyı 'paralel yapı' haline getirme ve 'canavarlaştırma' olayı var. Güvenlik bürokrasisinin en kritik anda sağlıklı değerlendirme yapamaması olayı var. 'Terörle mücadele' konusunda önce ve başka zeminde yapılan hataların yeniden tekrarlanması ve toplum – devlet ilişkilerinde kalıcı hasarlara yol açılması olayı var." değerlendirmesinde bulundu.

Taşgetiren, "Türkiye teröre hedef olan bir ülke. Terörle mücadele milli güvenlik siyaset belgelerinin en önemli metinleri durumunda. Şu biliniyor: Bölücü terörle mücadelede yapılan yanlışlar, terör örgütünün toplumsal zemin kazanmasında önemli rol oynadı. 15 Temmuz’dan bu yana, 'FETÖ – Fethullahcı Terör Örgütü' ile mücadele söz konusu ve burada da önceki tecrübelerden ders alınmamış görünüyor. 100 binleri aşan soruşturma, tutuklama, mahkumiyet ve görevden almalarla toplum – devlet ilişkilerinde on yıllarca tamir edilemeyecek bir problemli alan oluşmuş bulunuyor. Bu süreçte de Yargı’nın, Emniyet’in, Devlet gücünün hoyratça kullanımı söz konusu. Türkiye bunu tamir etmek için de yıllarca çaba sarf edecek. Bundan “muhafazakar iktidar”ın ödediği 'değer bedeli'ni ise görecek 'Bilge gözler' gerekli." ifadesini kullandı.

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