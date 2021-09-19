Karar yazarı Taha Akyol: Yeniden rasyonel politikalara, bağımsız yargıya, evrensel hak ve hürriyetlere dönmekten başka çaremiz yok

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, AKP'nin iki ayrı iktidar dönemi olduğunu, birinin Avrupa Birliği sürecindeki başarılı politikalar, diğerinin ise 2011'den sonra yöneldiği ideolojik politikalar olduğunu söyledi. İlk dönemdeki politikalar sayesinde milli gelirin 12 bin dolara yükseldiğini belirten Akyol, "Bu ideolojik politikalar yüzünden 9 bin dolara düştü!

Seçmeni tutmak için artan dozda İslami ve milliyetçi kavramlar kullanılması çözüm getirmediği gibi iki sorun daha yaratıyor:

Biri bu değerlerin siyasi kullanımda yıpranmasıdır. İslami ve milliyetçi hassasiyetlere sahip insanlar bu acı gerçeği görmelidir. Ahlaki ve kültürel standartları yükseltmede işlevsel olabilecek bu değerler günlük siyaset düzeyine düşürüldü. ‘Davaya hizmet’ sanarak bu yolda devam etmek, bu değerleri daha fazla yıpratacaktır.

Öbürü, yönetimin rasyonelliğine hamaset yüzünden güvenin sarsılmasıdır. Vatandaş mevduatının yüzde 57’sini dövizle yapıyorsa bunun sebebi yönetimin rasyonelliğine ve Merkez Bankası’nın bağımsızlığına güvenmemesidir; enflasyon karşısında çareyi dövizde arıyor." diye yazdı.

Taha Akyol, Türkiye'nin yeniden rasyonel politikalara, hukukun üstünlüğüne, bağımsız yarğıya, evrensel hak ve hürriyetlere dönmekten başka çaresi olmadığını dile getirdi.

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