Karar yazarı Taha Akyol: Virüs iktidarın kusuru değil, ancak sıkı tedbirlerde gecikmek kusur olabilir

Karar yazarı Taha Akyol, yeni tip Koronavirüs'ün geç ortaya çıkmasının bir şans olduğunu ancak bu durumun yeterince değerlendirilemediğini belirterek, "Virüs iktidarın kusuru değil ki, ancak sıkı tedbirlerde gecikmek kusur olabilir" ifadelerini kullandı.

Taha Akyol, ekonominin çok önemli olduğunu ancak sokağa çıkma yasağı gibi sert tedbirler alınmadığından virüsün yayılma süresinin devam ettiğini, bu sebeple de ekonominin toplamda daha fazla zarar gördüğünü ileri sürdü.

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