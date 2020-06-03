Karar yazarı Taha Akyol: Üniversiteler kan kaybediyor; rektörlerin motivasyonları akademik başarı değil, siyaset!

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, "Türkiye’nin geleceği bakımından en vahim olaylardan biri hiç şüphesiz üniversite kurumunun siyasal tercihler yüzünden gittikçe kalite kaybetmesidir. Üniversiteler kan kaybediyor!" görüşünü savundu.

Akyol, "Sayıları 197’ye çıkan üniversitelerimizde, özellikte 2016’dan sonra atanan rektörlerin önemli bir kısmı, bu kalite kaybının somut örnekleridir. 72 rektörümüz bilimsel eser yazmak yerine günde 100 civarında tweet yazmışlar! Bu tweetlerde 'hükûmete ya da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek, bağlılık bildiren içerikler' dikkat çekiyor. Bu rektörlerin başarısı da düşük, çünkü motivasyonları akademik başarı değil, siyaset!" görüşünü savundu.

Akyol, "Yani duraklama, koşan dünyanın gerisinde kalma… Bu çağda hiç mi hiç olmaz. İleri teknoloji toplumu olamayız. İşte seçim meydanlarında coşkuyla ilan edilen '2023 Hedefleri'nin yarısını bile tutturamıyoruz; virüs öncesinin verileriyle hem de. Ekonomik gelişme; belli bir eğitim ve üniversite düzeyiyle doğru orantılıdır. Petrol ve doğal gaz satarak yerden servet yağdıramıyorsanız, 'orta gelir tuzağı'nın ötesine geçmenin tek yolu bilim ve teknolojidir; hukuk devleti içinde. Bırakın, üniversitede tek ölçü liyakat ve akademik etik olsun; siyaset karışmasın." ifadesini kullandı.

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