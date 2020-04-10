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Karar yazarı Taha Akyol: Sadece biz yardım etmiş olalım, muhalif belediyeler yetersiz kalsın düşüncesi kabul edilemez

10 Nisan 2020 07:14

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle oluşan yardım taleplerinin belediyeler tarafından altından kalkılabilmesi için ya kanunla ek kaynak sağlanması ya da varlıklı insanlardan yardım toplanması gerektiğini ancak AKP iktidarının buna izin vermediğini belirterek, "Felaketin çapı ortada, 'sadece biz yardım etmiş olalım, muhalif belediyeler yetersiz kalsın' gibi bir düşüncenin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Taha Akyol, Türkiye'nin vaka artış hızında dünyada 4. sıraya çıktığını ifade ettiği yazısında, milli seferberlik ruhunun, ayrımsız, kapsayıcı, birleştirici tavırla ve her kurumla el ele vererek sağlanabileceğini ifade etti.

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