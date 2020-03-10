Karar yazarı Taha Akyol: Putin, Moskova'da Türk heyetine kaba davrandı

Karar yazarı Taha Akyol, Vladimir Putin'in toplantılara gecikme huyu olduğu yönündeki bahanenin kabul edilemez olduğunu belirterek, Rus devlet adamının Moskova'da Türk heyetine kaba davrandığını söyledi.

Akyol, 2010 yılına kadarki reform paketleriyle Türkiye'ye AB standartlarına uygun Ceza Kanunu ve Ceza Usul Kanunu geldiğini ifade ederek, "Ve yılda 20 milyar dolar yatırım sermayesi getirdi. Batı’dan gelen demokrasi ve hukuk eleştirilerine kızıp Rusya’yı alternatif sanmak yanlıştı. Bu görülmeli; 2010’a kadarki politikaya yeniden dönmeliyiz." diye yazdı.

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