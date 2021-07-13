Karar yazarı Taha Akyol: Partisinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı, partisine ve şahsına siyasi sadakat göstermiş, isimleri Kamu Etik Kurulu'na atadı

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Kamu Etik Kurulu'na tarafsızlığına inanılacak isimler atanması gerektiğini ancak atanan isimlerin el öpmek isteyen bir profekör, 3 eski AKP milletvekili, bir eski AKP belediye başkanı, AKP milletvekili adayı ve iki Cumhurbaşkanı Başdanışmanı atandığını dile getirdi.

Yüksek bürokrasiye, kamu bankaları yönetim kurulu üyeliklerine bağımsız olması gereken kurumlara atamalarda "parti" faktörünün açıkta kendini gösterdiğini belirterek, "Halbuki Anayasa Mahkemesi’nin de belirttiği gibi, “özel çıkarlar için veya yalnızca belli partilerin veya kişilerin yararına olarak herhangi bir yasa kabul edilemez.” (K. 1967/20)

Bu ilkenin idaredeki karşılığı, “kamu görevlerinde etik ilkeler”dir. Fakat liyakat değil, “bizden” ilkesi kamu yönetimine hükmediyor. Çifter çifter maaşlarla mevkiler, makamlar, unvanlar…

İhale Kanunu’nu defalarca değiştirerek kamu işlerinin fiilen ‘ihalesiz’ dağıtılması… İktidar medyasına kamu kaynaklarından kaynak aktarımı…" diye yazdı.

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