Karar yazarı Taha Akyol: Parlamenter sistemde "Laf dinlemiyor" gerekçesiyle Merkez Bankası başkanı görevden alınamazdı

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nde 'kabine' olmadığını belirterek, "Parlamenter sistemde hukuken “tek kişilik hükümet” olamazdı. Bazı kararları ilgili bakanların imzalaması gerekirdi; üçlü kararnameler… Bazı kararları da tüm kabinenin müzakere ederek imzalaması gerekirdi; bakanlar kurulu kararnamesi…

Böylece müşterek siyasi sorumluluk şuuru ve her bir bakanlığa ait uzmanlık bilgileri önem kazanırdı. Şimdi ise Cumhurbaşkanı tek yetkilidir. Onun tercihleri, siyasi beklentileri, çevresinin verdiği bilgiler belirleyici oluyor. " diye yazdı.

Taha Akyol, parlamenter sistemde ekonomi bakanları Ali Babacan ve Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası'nın bağımsızlığını savunarak, baskılara göğüs gerdiklerine işaret ederek, "CB sisteminde hiçbir bakan, kurumları savunma niyeti olsa bile, böyle bir tavır alamaz. Çünkü yetkisizdir, imzalaması gereken herhangi bir müşterek kararname yoktur.

Bütün yürütme işlemleri için “tek imza” yeter, Cumhurbaşkanının imzası. Parlamenter sistemde “Laf dinlemiyor” gerekçesiyle Merkez Bankası başkanı görevden alınamazdı." ifadelerini kullandı.

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