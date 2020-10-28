Karar yazarı Taha Akyol: Öncelikle Çin mallarını boykot gerekmiyor mu?

Karar yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot etme çağrısında bulunmasının ardından ATO Başkanı Gürsel Baran'ın da verdiği desteği hatırlatarak, "Fransa’da Müslüman olmak mı zor, Çin’de Müslüman olmak mı?! Öncelikle Çin mallarını boykot gerekmiyor mu?" diye sordu.

Akyol, "Bence, madem '7 düvel' bize musallat olmuş durumda, hepsine bir “Osmanlı tokatı” atıp çekilelim sınırlarımızın içine, “'biz bize yeteriz' nasıl olsa!" dedi.

Akyol, "Çin deyişim sebepsiz değil. Çin’in Uygur Türklerine yaptığı zulüm, Avrupa’daki Müslümanların yaşadığı sıkıntılarla mukayese bile edilemez" diyerek devam ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Kimliklerini yok etmek için tarihi ve mimari değerine bakılmadan camileri yok ediliyor. Stalin gulag’larının tekrarı olan toplama kamplarında 'zorla çalıştırılma, kısırlaştırma, zorunlu doğum kontrolü' gibi zulümlere maruz kalıyorlar. Uygurlardan 3 milyonu bu kamplarda tutuluyor.

Bunlar benim iddiam değil, BM’nin tespitleri…"

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