Karar yazarı Taha Akyol: OHAL dönemindeki KHK'larla Cumhurbaşkanı'na istediği an Merkez Bankası dışından yönetici atama ve değiştirme yetkisi verildi

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, akıl almaz bir miktar olan 128 milyar doların erimesiyle Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ne demek olduğunun anlaşıldığını belirterek, "Bizde Merkez Bankası’nın bağımsızlığı Ecevit Hükümeti zamanında 2001 yılında kanunla getirildi. O yıldan itibaren Süreyya Serdengeçti, Durmuş Yılmaz ve Erdem Başçı, kanun gereği 5’er yıl süreyle başkan olarak başarıyla görev yaptılar. Bütün işlemler şeffaftı, kamuya açıktı. Olağandışı işlemler olmaz, “arka bahçe işlemleri” hayal bile edilmezdi. Merkez Bankası bu yetkilerle siyasi baskılara direnebiliyordu. Fakat OHAL döneminde, 2017’de 375 Sayılı KHK ve 2018’de de 703 Sayılı KHK ile Merkez Bankası Kanununda değişiklikler yapıldı. CB sisteminde “kurumsal hedeflere ulaşılamaması” gerekçesiyle Cumhurbaşkanına istediği an banka yöneticilerini değiştirme ve banka dışından yönetici atama yetkileri verildi." diye yazdı.

Yirmi ayda 4 başkan değiştirilen Merkez Bankası'nın yönetsel ve araçsal bağımsızlığının KHK'larla ortadan kaldırıldığına işaret eden Taha Akyol, "Merkez Bankacılığının kurallarına, geleneklerine, yöntemlerine, mantığına aykırı işlemler yapılabilir, yaptırılabilir oldu." ifadelerini kullandı.

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