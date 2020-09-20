Karar yazarı Taha Akyol nasıl dolandırıldıklarını anlattı: Oğlum paniğe kapılmış, hesabındaki 43 bin doları TL olarak çektirip almışlar

Karar yazarı Taha Akyol, bugünkü yazısında kendisini polis diyerek arayan ve FETÖ tarafından hesaplarına el konulmya çalışıldığını söyleyen dolandırıcıları anlattı. Olayı yakın dostlarına haber vermesiyle Emniyet'e intikal ettiğini, para çekip vermediğini söyleyen Akyol, oğlunun ise paniğe kapılarak hesabındaki 43 bin doları TL cinsinen çekip teslim ettiğini yazdı.

"İnce ve ayrıntılı bir senaryo yazıyorlar, aşama aşama ilerliyorlar. Sizi inandıracak bilgiler veriyorlar, nerelerden buluyorlarsa. Gerçek bir soruşturmada neler söylenir, hangi kavramlarla neler sorulursa onları söyleyip onları sorarak sahici olduklarına inandırıyorlar" diyen Akyol, şunları kaydetti:

Dediklerini yapmazsanız teröre yardım etmiş olacağınızı söylüyorlar… En önemli ders veya uyarı şu: Böyle bir telefon geldiğinde, ciddi ve gerçek olduğuna inansanız da reddedin. Etkilenip de reddedemezseniz, o zaman “madem polissiniz, ben Emniyet’e geleyim, orada konuşalım” deyin. Veya bizzat savcıya gideceğinizi söyleyin… Maskeleri düşecektir.

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