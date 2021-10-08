Karar yazarı Taha Akyol: Muhalefetin birinci önceliği halkın ekmeği olmalıdır

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, AKP'nin ilk on yılda ülkeyi nasıl geliştirdiyse, son 10 yılda da devlet kurumlarında vahim aşınma ve ekonomide ağır hasarlı bir geriletme yaşattığını belirterek, "Sorunlar bu kadar ağırlaşmış, ekmek de küçülmüşken, iktidar önemli oranda oy kaybetmiştir ama hâlâ dayanıklı bir tabana sahiptir. Bir kısım seçmen iktidarın yanlışları ne olursa olsun “dindar” diye desteğini sürdürüyor. Sayın Hayrettin Karaman’ın yazıları buna örnektir…

İktidar rantlarını kaybetmemek için destekleyenler de az değildir. Hangi saikle olursa olsun, eleştirisiz, itirazsız sürekli destek gösteriyor ki, iktidar içinde bir muhasebe davranışı, bir reform dinamiği olmayacaktır." diye yazdı.

Ülkenin kötü gidişinde iktidardan bir reform programı gözükmediğine işaret eden mesuliyetin muhalefetin omuzlarında olduğuna işaret ederek, "Anayasadan önce, birinci öncelik ekonomi, yani halkın ekmeği olmalıdır. Bunun için de liyakat ve tecrübesiyle güven veren kadrolarla ve programla halkın huzuruna çıkmak gerektiği açıktır. Ortak anayasa taslağı gibi ortak ekonomik program..." ifadelerini kullandı.

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