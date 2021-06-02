Karar yazarı Taha Akyol: Muazzam propaganda geniş kitleleri 2023 hedeflerine doğru ilerlediğimize inandırdı, artık kesinleşmiştir ki yarısına bile yaklaşamayacağız

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, büyüme rakamlarını değerlendirdiği yazısında, "Muazzam propaganda geniş kitleleri 2023 hedeflerine doğru ilerlediğimize inandırdı. Yani 2023 yılında 500 milyar dolar ihracata, kişi başına 25 bin dolar gelire en azından yaklaşacaktık. O düzeye ulaşmak için eğitim nasıl olmalıydı, hukuk nasıl olmalıydı, dış politika nasıl olmalıydı, bu hayatı sorular konuşulmadı, tartışılmadı.

Ama artık kesinleşmiştir ki, 2023 hedeflerinin yarısına bile yaklaşamayacağız. Hatta 2009 seviyesine düştük. Artık propaganda yetmiyor, TÜİK istatistiklerinin ikide bir yenilenmesi de vaziyeti değiştirmiyor." ifadelerini kullandı.

Yetkileri tek elde toplamak yerine kurumların güçlendirilmesini savunan Akyol, "Türkiye devletinin kurumlarının ve dış politikasının keyfe göre değil, uzun ve üstelik ateşli tecrübeler içinde oluşmuş sağlam prensipler olduğunu kabul etseydi, “yüz yıllık esaret sona eriyor” gibi yahut “faiz sebeptir” gibi bilimsel referansı olmayan ve hiç denenmemiş uygulamalara kalkmasıydı…

Eleştirileri düşmanlık saymayıp ciddiye alsa, farklı sesleri dinleseydi… Hem kendisi için hem ülkemiz için çok daha iyi olmaz mıydı?" diye yazdı.

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