Karar yazarı Taha Akyol: Montrö'yü yırtarak Boğazlar'dan geçmeyi Hitler ve Stalin bile göze alamamıştı

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, açıldığı taktirde Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması'na son vermeyeceğini fakat Montrö'de kurulan dengeyi fiilen geçersiz kılacağını belirterek, "Amerikan ya da Rus ağır harp gemileri Boğazlar’dan geçmek isterse, Montrö hükümlerine kimse bir şey diyemez… Montrö’yü yırtarak Boğazlar’dan geçmeyi Hitler ve Stalin bile göze alamamıştı. Çünkü bu bütün Montrö devletleriyle takışmak hatta çatışmak demekti. Fakat Kanal’dan geçmek için bastırdıklarında tek muhatapları Türkiye olacaktır. Türkiye büyük risklerle karşılaşabilecektir." diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Montrö'deki geçiş rejimi yüzünden Türkiye'nin egemenliğinin eksik kaldığına yönelik sözlerine işaret eden Taha Akyol, "Sayın Erdoğan; istediğimiz yabancı gemiyi geçirip istediğimize izin vermeyeceğimiz Kanal’ın “tam egemenliğimizi” sağlayacağını söylüyor. Aksine, kriz anında Türkiye’nin üzerine ağır baskılar çekecektir.

Ben bu sebeple Kanal’a karşıyım. Ayrıca kaynakların böyle bir rant projesine değil, sanayileşmeye yöneltilmesini, rant yerine “endüstriyel zihniyet”in geliştirilmesini zaruri görüyorum. Kanal’ın İstanbul ve Trakya’da çevreyi tahrip edecek ve en az 500 bin nüfus daha getirecek olması da vahimdir." ifadelerini kullandı.

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