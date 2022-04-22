Karar yazarı Taha Akyol: Merkez Bankası net negatifte ve dövizi tutmak için 4 ayda 40 milyar lira ödüyoruz, mevduat faizinin üstüne!

Karar yazarı Taha Akyol, mevcut ekonomik tabloya işaret ettiği yazısında, iktidarın "dış güçler" söylemini eleştirdi.

Akyol, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"'Küresel sermaye'ye borcumuz 450 milyar dolar! Şimdi Merkez Bankası net negatifte ve dövizi tutmak için dört ayda 40 milyar lira ödüyoruz, mevduat faizinin üstüne!

Dün açıklandı, Türkiye’nin borç stoku 3 trilyon 109 milyar liraya çıktı. Rubil Gökdemir hatırlattı, CB sisteminin başladığı 2018 Haziran’ında 969 milyar liraydı bu!

Nasıl ödeyeceğiz? İşte risk primini yansıtan bu soru yüzünden bugün Türkiye yüzde 8 faizle dolar borçlanıyor; 19. Yüzyıldaki Düyun-u Umumiye faizidir bu!

Verimlilik ve sanayileşme içermeyen, rant ve tüketim politikası 2011’den sonra artarak Türkiye’yi bugünkü krize sürükledi.

‘Dış güçler’ deyince hem bu gerçeğin üstü örtülüyor, hem doğru ‘ortodoks’ politikalara dönmek mümkün olmuyor.

Hem ‘vicdan’ hem ‘rasyonellik’ acil ihtiyaç…"