Karar yazarı Taha Akyol: Merkez Bankası'nda yaşananlar, ehliyet ve liyakatin nasıl 'sadakat'e feda edildiğinin hazin bir örneğidir

Karar yazarı Taha Akyol, Merkez Bankası’nda başkan yardımcılığına atanmak için en az on yıl süreyle tecrübe sahibi olmak şartının bankanın ana sözleşmesinden kaldırılmasını eleştirdi.

Siyasi iradenin atamalar yetkisini böyle liyakat şartlarına bağlayan düzenlemeler birer birer kaldırılıyor" eleştiri getiren Akyol, OHAL döneminde değiştirilen 703 Sayılı KHK ile Merkez Bankası (MB) Kanunu'nu da hatırlatarak, "Ehliyet ve liyakatin nasıl 'sadakat'e feda edildiğinin hazin bir örneğidir Merkez Bankası'nda yaşananlar" görüşünü dile getirdi.

Akyol yazısının devamında ise şunları kaydetti:

Yani politikacıların “önümüzdeki seçim” hesabına, ya da piyasanın “hemen ucuz kredi” iştahına kapılmadan gelecek yılları yani uzun vadeyi hesaplayarak para politikaları oluştursunlar diye bağımsızdır.

Türkiye çok iyi eğitimli ve kurumlarda yıllarca tecrübe ve donanım kazanmış yüksek düzeyli insan hazinesine sahipti. Kamu görevlerindeki zor sınavlar ve görev süreleri bu liyakat sistemini sürdürüyordu.

Siyasi sadakatin öne çıkması petrolden değerli bu insan hazinemizi aşındırıyor.

İktidarın ilk iki dönemindeki başarılarda imzası olan teknokratların şimdi Akşener, Davutoğlu veya Babacan yanında olması, yurt dışına beyin göçü, gençlerdeki hayal kırıklığı, ekonominin daha 2018’de tıkanması; hep bu yüzden değil mi?

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