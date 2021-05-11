Karar yazarı Taha Akyol: Kolombiya'dan Türkiye'ye bir gemi dolusu kokain gönderildiğini Sedat Peker'den öğrendik

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda anlattıklarını "dehşet verici" olarak nitelerken, "Kolombiya’dan Türkiye’ye bir gemi dolusu kokain gönderildiğini, Peker’den öğrendik! Fena ilişkiler var…. Bir iktidar milletvekili “rica” ediyor, Sedat Peker de, iktidarı eleştiren Fevzi İşbaşaran’ı kemiklerini kırıncaya kadar dövdürüyor! Pelikan iddiaları… Servet çapında kazanç transferleri iddiaları..." diye yazdı.

Ceza hukukçusu Prof. İzzet Özgenç'in savcıları göreve çağırdığına işaret eden Taha Akyol, "Kamu gücüyle ilişkisiz adi suç bağlantıları değil… Hem organize, hem “kamu görevinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması bakımından önem taşıyan iddialar…”" ifadelerini kullandı.

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