Karar yazarı Taha Akyol: İslami söylem kolay, hatta oy da getiriyor ama Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık yasaları çıkmıyor

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, AKP iktidarının son 6-7 yıldan bu yana İslami kavramları siyasette sık sık kullandığını belirterek, "Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde, Merkez Bankası’nın bağımsızlığını savunduğu için “faizci” diye suçlandığını hatırlattı: “Bize meydanlarda faizci dedi Sayın Cumhurbaşkanı, kendi hükümetini, kendi partisinin hükümetini suçladı…”

Faiz indirimi için Erdoğan Merkez Bankası’na baskı yapıyor, Davutoğlu ve Babacan MB’nin bağımsızlığını savunuyordu. Çünkü enflasyon tehlikesi varsa faizi indirmek kısa vadede oy getirecek ama uzun vadede enflasyonu tırmandıracak, o zaman faizi daha da yükseltmek gerekecekti." ifadelerini kullandı.

Taha Akyol, Ahmet Davutoğlu'nun faiz harcamaları için 2016 yılında 49 milyar, 2019'da ise 107 milyar harcandığına ilişkin açıklaması için de, "Yine söylemle gerçeklik arasındaki uçurum… Bütün radikal ideolojik hareketlerdeki sorun... Davutoğlu, Hz. Ömer’in ganimet dağıtımında haksızlık yaptığı iddiasıyla Sahabe tarafından sorgulandığını hatırlattı:

“İslam ekonomisi mi diyorsunuz? Böyle hesap verirlik olacak, böyle şeffaflık olacak!”

Söylem kolay, hatta oy da getiriyor! Ama Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık yasaları çıkmıyor; neyin hesap verirliği, nasıl bir şeffalık?" diye yazdı.

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