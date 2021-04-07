Karar yazarı Taha Akyol: II. Dünya Savaşı'nda Stalin ve Hitler'in gemilerini Boğazlardan geçirme baskılarına Türkiye Montrö’ye dayanarak karşı koymuştur

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, yüz yıllık cumhuriyet tarihinde Lozan'ı siyasi polemik yapan tek iktidarın AKP olduğuna işaret ederek, "Sevr’de 350 bin kilometre karede bağımlı bir devletten, Lozan’da, sonradan Hatay dahil, 780 bin kilometrede bağımsız, yani kapitülasyonlardan arınmış bir devlet haline geldiğimizi belirtmekle yetiniyorum. Adalar ise 1911 ve 1912’de kaybedilmişti." diye yazdı.

Montrö'nün Kanal İstanbul'la birlikte siyasetin gündemine girdiğini belirten Taha Akyol, "Boğazlar’da “egemen” değil miyiz? Elbette egemeniz. Bunun sağlayan Mondrö’dür. Erdoğan “maalesef” demekle, sanırım, Boğazlarda belirli şartlarla “geçiş serbestisi” olmasını kastediyor. Demek ki isteğimiz gemiyi Kanal’da geçireceğiz, istemediğimizi geçirmeyeceğiz?!

Fakat… Evvela, Montrö Çanakkale’yi de içerdiği için, Kanal’dan geçen bir gemi Çanakkale’de Montrö hükümlerine tabi olacaktır! Montrö’ye aykırıysa Marmara’da kalacaktır! Nasıl olur da bunlar düşünülmüyor, hayret değil mi?

Dahası, Kanal’da geçerli olacak “İstediğimi geçiririm” uygulaması Türkiye’nin üstüne ağır baskılar getirecektir: Boğazlarda, uluslararası bir antlaşma olan Montrö’ye takılan bir devlet gemisini Kanal’dan geçirmek için bastıracaktır! Çıkacak sorunları bir düşünün!" ifadelerini kullandı.

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