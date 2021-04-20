Karar yazarı Taha Akyol: HDP iddianamesinin tarihi 17 Mart, belli ki 18 Mart'ta toplanan MHP kongresine yetiştirmek için alelacele kaleme alınmış

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, HDP'nin kapatılması için Yargıtay Başsavcısı'nın hazırladığı iddianamenin makama yakışmayacak eksiklikler ve hatalarla dolu olduğu için Anayasa Mahkemesi'nin düzeltilmesi istemiyle iade ettiğini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre, bir partinin kapatılması için, o partinin temel anayasal ilkelere aykırı eylemlerin odağı haline geldiğinin delillerle ortaya konulması gerektiğini vurgulayan Taha Akyol, "HDP’nin kapatılması için Başsavcılığın iddianamesini redden AYM kararı 32 paragraftan oluşuyor. Bunun 19 paragrafında iddianamedeki eksikler ve yanlışlar sıralanmış. Eylemleri zikredilen kişilerin birçoğunun üye olup olmadığı belirtilmemiş, halbuki üye iseler “odak olma” durumu söz konusu olabilir... Bazıları için çok sayıda soruşturma açılmış ama sonucu kaydedilmemiş… Bazı isimler yanlış yazılmış, aynı kişiler mi, isim benzerliği mi, belli değil…" diye yazdı.

Yargıtay'ın Ankara hükûmetinin TBMM'den sonra ilk kurduğu devlet kurumu olduğuna işaret eden Akyol, "Son yıllarda kadrolaşmalara maruz kalsa da prensip olarak en tecrübeli, birikimli yargıçlarımızın yüksek yargı organıdır. Böyle köklü bir yüksek yargı organında yer alan yüksek başsavcılık nasıl böyle eksiklerle, yanlışlarla dolu bir iddianame yazar?

Nitekim daha önce bu düzeyde hiç emsali görülmemiştir. İddianamenin tarihi 17 Mart… Belli ki 18 Mart’ta toplanan MHP kongresine yetiştirmek için alelacele kaleme alınmış. İşte asıl sorun bu…" ifadelerini kullandı.

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