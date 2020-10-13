Karar yazarı Taha Akyol: Evet Süleyman Bey, Anayasa Mahkemesi AİHM'in Türkiye şubesidir, bunu sizin iktidarınız yaptı!

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, yüksek yargıçlar hakkında HSK'nın işlem yetkisi olmadığına işaret ederek, "İçişleri Bakanı Sayın Soylu, AYM’ye “AİHM’nin şubesi midir?” diyerek yüklendi:

“Bizim AYM, AİHM’in şubesi midir? Yunanistan 6 aylık çocukları denize atıp öldürdü. AİHM sesini mi çıkardı? Nedir bu batıcılık hayranlığı. Biz doğrusunu yapalım…”

Bu sözlerde ‘gayri milli’ iması yok mu?

Evet Süleyman Bey, AYM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yüksek yargı organı olan AİHM’nin Türkiye şubesidir! Ve bunu siz yaptınız, sizin iktidarınız yaptı! Sizin de desteklediğiniz 2010 referandumundan bahsediyorum. Ben de desteklemiştim; o sayade bugün AYM’ye bireysel başvuru yapabiliyoruz." diye yazdı.

Anayasa Mahkemesi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hak ve özgürlükler, adalet, adil yargılanma gibi tanımlarını reddettiği taktirde Türkiye'nin kendi anayasasını reddetmiş olacağını vurgulayan Akyol yazısını, "Çağımızda iktidarlardan, örgütlerden, cemaatlerden etkilenmeksizin İnsan Hakları Sözleşmesi’ni uygulayan bir yüksek mahkeme olmazsa olmazdır. Bunun adı Anayasa Mahkemesidir. Ve bu istikamette yürüdüğü müddetçe saygıya layıktır." ifadeleriyle noktaladı.

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