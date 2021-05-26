Karar yazarı Taha Akyol: Erdoğan ABD'li şirket yöneticileriyle yapacağı görüşmede, "ekonomimiz saldırı altında, küresel güçlerin senaryoları" diyecek midir?

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakkındaki iddiaları "dış güçlerin saldırısı" olarak nitelediğini belirterek, "Faiz, döviz ve enflasyon üçü birden yükseliyor mu?.. Fakirleşiyor muyuz?.. Dış politikada yalnızlaşmış mıyız?... Sebep dış güçlerin saldırısı… Bu bazen “emperyal güçler, küresel güçler, üst akıl, Haçlı ittifakı” gibi kavramlarla da ifade ediliyor." diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li büyük şirket yöneticileriyle yapacağı görüşmeye dikkat çeken Akyol, "Fakat o görüşmede “faiz sebeptir…” sözünü tekrarlayacak mıdır?.. Yahut “ekonomimiz saldırı altında… küresel güçlerin senaryoları…” diye konuşacak mıdır?.. Ya da “İslam iktisadi krizden çıkışın anahtarıdır” diyecek midir?

Hiç sanmıyorum. Büyük ihtimalle Erdoğan ilk iki dönemindeki konuşmalarında olduğu gibi “evrensel değerler… hukuk güvenliği… verimlilik… kazan-kazan” gibi kavramlarla konuşacaktır. Hele de “Merkez Bankasını laf dinler hale getirdik” falan demesine hiç ihtimal vermiyorum." ifadelerini kullandı.

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