Karar yazarı Taha Akyol: Ekonomide “daha kötüsü” kaygısına kapılmamak mümkün mü?

Karar yazarı Taha Akyol, dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu’nun T24’te Murat Sabuncu’ya yaptığı açıklamaları hatırlatarak, "En önemli sorun, 'tek kişilik hükümet'in kurumları zaafa uğratması… Başta yargı ve Merkez Bankası başta olmak üzere kurumların kalitesinin bozulması" dedi.

Akyol, "Yatırımlar için hukuka güven şart deniliyor, bunu iktidar da söylüyor ama CB sisteminde, bütün üyeleri siyasi irade tarafından atanan HSK’nın yönetiminde yargının hali ortada… Hukuk devleti indeksi’nde Türkiye 101. sırada! Yolsuzluk indekslerinde Türkiye’nin durumu 2012’den beri yıldan yıla kötüleşiyor, ortaya dökülen şaibeler gözler önünde…

Ve, Meclis’teki iktidar bloku, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü’nü Sayıştay başkanlığına seçti.

Ekonomide 'daha kötüsü' kaygısına kapılmamak mümkün mü? Türkiye kurallar ve kurumlar yönetimine dönmek zorunda, yani gerçek hukuk devleti…" ifadelerini kullandı.

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