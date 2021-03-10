Karar yazarı Taha Akyol: Dış politikada "eyy…" hitaplarını çoktandır duymuyoruz

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, dış politikada üslupta ve davranışta "eyy" hitaplarının yerini, diplomasiye dönüş çabasına bıraktığını belirterek, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve son olarak da daha ayrıntılı bir şekilde CB Sözcüsü İbrahim Kalın hem Batı’ya hem Arap dünyasına müzakere ve işbirliği çağırısı yapan açıklamalarda bulunuyorlar.

İhvan’ın darbeyle devrilmesine tepkimizde dozu kaçırarak Mısır’ı Yunanistan’ın yanına itmiştik. Şimdi İbrahim Kalın, doğru bir tespitle “Mısır Arap dünyasının kalbi ve beynidir” diyor. Kabaca 2011’de başlayan “Arap Baharı”yla iktidarın sürüklendiği hamasi dış politikanın on yılda Türkiye’yi getirdiği yer ‘yalnızlık’tır!." diye yazdı.

Hukuk reformu sözlerinin hukuk inancından daha çok, özellikle Batı'ya mesaj verme çabasından kaynaklandığına işaret eden Taha Akyol, "Bütün bu on yıllık yürüyüşten sonra şimdi dış politikada Türkiye’nin geleneksel ‘fabrika ayarları’na dönmek gerektiği görülüyor: Türkiye’nin hukukuyla ve diplomasisiyle ‘Batılı ülke’ görüntüsü kazanması.

Evet Batı’da her zaman Türkiye karşıtları oldu; gerek Batı-merkezli ideolojik sebeplerle gerek Hıristiyanlık duygusuyla… Ama Batı’da her zaman Türkiye’nin güçlü dostları da olmuştu. Bunları kaybettik." ifadelerini kullandı.

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