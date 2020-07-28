Karar yazarı Taha Akyol: Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'yi uçuracak derken, ideolojik aşırılık artık devletin temel niteliklerinin reddedilmesi boyutlarına tırmanıyor

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, AKP'nin ilk iki döneminin evrensel hukuka yönelen reformlarla geçtiğini ancak Batı'dan gelen otoriterleşme eleştirilerinin iktidarı öfkelendirdiğini belirterek, "Artık “stratejik ortağımız” Rusya’dır! Bu süreçte AK Parti’nin içinde ilk iki dönemdeki değerleri savunanlar da tasfiye edildi. Bu yönelişin sonuçları bellidir: Yatırım gelmiyor, dünya ekonomisindeki payımız da 2019’da yüzde 0.86’ya düştü. Bu durumda kitleleri tutmak için eski “Milli Görüş gömleği”ni bile aşan keskin bir ideolojik dil geliştirildi." diye yazdı.

Taha Akyol, tarikat vakıflarının bildirilerinde İstanbul Sözleşmesi'nin gözden geçirilmesiyle yetinilmediğine işaret ederek, "Türk Ceza Kanunu’nun ve Türk Medeni Kanunu’nun da “medeniyetimizin değerlerine göre” değiştirilmesi isteniyor.

Nihayet, hilafetin gündeme getirilmesi sürpriz değil! CB sistemi Türkiye’yi uçuracak derken, ideolojik aşırılık artık devletin temel niteliklerinin reddedilmesi boyutlarına tırmanıyor. Demokratik toplumda böyle fikirler, gruplar olabilir. Sorun, devletin niteliklerini, yani rejimi sorun sayan bu kesimlerin iktidarın kanatları altındaki çevreler olmasıdır." ifadelerini kullandı.

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