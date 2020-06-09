Karar yazarı Taha Akyol: Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi reforma muhtaç, öyle ufak tefek düzeltmeler de değil!

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin iki yılı doldurduğunu, geçen sürede reforma muhtaç hale geldiğini belirterek, "Öyle ufak tefek düzeltmeler değil, reform! Hem de sistemin devamı reformlar yapılmasına bağlı." diye yazdı.

Taha Akyol, AKP ile MHP'nin yeni partileri engelleyecek kanun değişikliklerini kapsayan Siyasi Partiler Yasası'nın en çok AKP, CHP ve HDP'ye yarayacağını belirterek, "Milletvekili sayısı niye 550’den 600’e çıkarılmıştı? MHP’nin kaybedeceği düşünülen sandalye sayısını, meclisteki sandalyeleri çoğaltarak telafi etmek için değil mi?

Partiler Kanunu’nda elbette değişmesi zorunlu yönler vardır. Milletvekili adaylarının büyük çoğunluğu yargı denetiminde yapılacak önseçimlerle belirlenmeli mesela. Bu iktidar böyle bir teklifi Meclis’e getirmez." ifadelerini kullandı.

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