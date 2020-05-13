Karar yazarı Taha Akyol: CHP'yi darbeci, hatta ezana, bayrağa mesafeli parti gibi göstermek gündem değiştiriyor

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, Türkiye'de askeri darbe defterinin ebediyen kapandığını belirterek, "İktidar oy kaybetmekte olduğunu, muhalefet duygusunun toplumda giderek güçlendiğini görüyor. Ekonomide ve dış politikada biriken sorunları ortaya çıkardığı sıkışmalar apaçık ortada… CHP’yi darbeci, hatta ezana, bayrağa mesafeli bir parti gibi göstermek evvela gündem değiştiriyor. Ekonomiyi değil içi boş darbe laflarını konuşuyoruz işte..." diye yazdı.

Taha Akyol, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin eski dar kalıplarından çıkarak, muhafazakâr kitlelere saygılı bir dil geliştirdiğini ve fiilen açılım yaptığına işaret ederek, "Aynı zamanda İYİ Parti ve Saadet Partisi’yle, Gelecek ve DEVA partileriyle CHP iyi ilişkilere sahip.

CHP odaklı bir kutuplaşma ile tarihin fay hatlarını bugün keskinleştirmek hem CHP’nin açılımını önlemek hem sağ partilerin CHP ile iyi ilişkileri engellemek bakımından iktidar için ‘işe yarar’ görülebilir. Ama tarihteki fay hatlarını keskinleştirmek Türkiye’nin yararına değildir. Kutuplaşma ve gerginlik en çok ekonomiye zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

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