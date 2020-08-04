Karar yazarı Taha Akyol: Bugün ekonomide en ateşli projemiz maalesef Kanal İstanbul, yine 'taş toprak'!

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Türkiye'de yatırımların uzun vadeli sanayi yerine, kısa vadeli oy getiren rant ve tüketime gittiğini belirterek, "Son on yılda yatırımlar tüketim ve ranttan ziyade sanayi ve teknolojiye yönlendirilseydi daha çok ihracat yapardık, böylesine döviz sıkıntımız olmaz, sanayi sektörü çok daha fazla istihdam yaratırdı, gençler bu kadar işsiz kalmazdı. İktidar, eleştirenleri azarlayacağına dikkate alsaymış, değil mi?" diye yazdı.

Taha Akyol, döviz sıkıntısı, yüksek enflasyon ve faizle birlikte işsizliğin en temel sebebinin son 10 yılda ihmal edilen sanayi olduğuna vurgu yaparak, "Ama bugün ekonomide en ateşli projemiz ne?! Sanayi mi?Maalesef Kanal İstanbul, yine “taş toprak!”" diye yazdı.

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