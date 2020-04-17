Karar yazarı Taha Akyol: Belediyelerin potansiyelini sınırlamakla, salgına karşı mücadele potansiyeli sınırlanıyor!

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, yeni tip Koronavirüs'e karşı particilik ayrımı yapmadan el ele çalışmak gerektiğini belirterek, "Maske dağıtımında bile belediyeler devre dışı bırakıldı! Besbelli: Virüsle mücadelede seçmenler sadece "biz"i görsün! Farklı partilerin yönettiği belediyeler olabildiğince göze çarpmasın! Ama belediyelerin potansiyelini sınırlamakla salgına karşı Türkiye’nin toplam mücadele potansiyeli sınırlanıyor!" diye yazdı.

Taha Akyol, Ankara’da Mansur Yavaş’ın, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun, İzmir’de Tunç Soyer’in, diğer büyük şehir belediyelerinin hepsinin birlikte çalışmaya açık oldukları ancak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu bile alamadıklarını ifade etti.

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