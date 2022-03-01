Karar yazarı Taha Akyol: 6 liderin daha büyük vebali var; güvenilir bir 'ekonomik program' ve kadro

Karar yazarı Taha Akyol, 6 muhalefet partisinin üzerinde uzlaştıkları Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını kamuoyuna duyurmasının ardından, "Türkiye’nin çağımızda 'muntazam devlet' yani 'hukuk devleti' haline gelmesi en önemli sorunumuzdur fakat uzun vadelidir. Acil sorun, çöken ekonominin düzlüğe çıkarılması ve sağlıklı büyüme yoluna girilmesidir" düşüncesini dile getirdi.

Akyol, muhalefetin öncelikle ekonomi programı ve işin ehli bir kadro ortaya koyması gerektiğini savundu.

Akyol, şunları kaydetti:

"Tıpkı merhum Turgut Özal’ın '24 Ocak Kararları' gibi, tıpkı Ecevit döneminde Kemal Derviş’in 'Güçlü Ekonomiye Geçiş' programı gibi teknik olarak çok iyi hazırlanmış, okuyan her ekonomistin ve finans kurumunun doğru bulacağı ayrıntılı bir program ortaya koymak şarttır.

İktidar yüzde 6-7 faizle dışarıya borçlanıyor! Yüzde sıfır küsur veya yüzde 1-2 gibi faizle dış kaynak ve yatırım sermayesi sağlamanın yolu, 'güvenilir program' ve 'güvenilir kadro' ortaya koymaktır.

Bugünkü iktidarın 'faiz sebeptir' söylemi ve bir buçuk yılda üç defa politika değiştirmesi güvensizliği ve risk primini artırıyor: Naci Ağbal ve Lütfi Elvan’la 'reform ve acı ilaç', sonra başka isimlerle 'rekabetçi kur' ve ondan sonra da 'liralaşma' politikaları! Yarın ne?..

Sayın liderler; Kılıçdaroğlu, Babacan, Uysal, Davutoğlu, Akşener ve Karamollaoğlu… 'Yarının Türkiye’si için Mutabakat Metni' ile tarihi bir adım attınız; bunun onurunu hak ettiniz. Fakat daha büyük vebaliniz var: 1980 ve 2001’deki gibi güvenilir bir 'ekonomik program' ve ekonomiyi düzlüğe çıkarabileceklerine dünyanın inanacağı 'kadro'yu halkın önüne koymak.

Bu olmadan, hiçbir şey başarılamaz."

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