Karar yazarı Taha Akyol: 1,5 yılda 55 cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarıldı, 31'i önceki kararnameleri düzeltmek veya değiştirmek içindi!

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi üzerindeki tartışmaların arttığını, parlamenter sistemi isteyenlerin oranının yüzde 60'ı bulduğunu belirterek, "Zira, çok geniş yetkileri tek makamda toplayan bu sistemin tam ve resmen uygulandığı son iki yılda hiçbir şey iyileşmedi. Terörle mücadeleyi elbette takdir etmek lazım ama parlamenter dönemde de bu mücadele etkin olarak yürütülüyordu. Terörle mücadelenin sistemle alakası yok. Sistemin başarı veya başarısızlığını ölçecek veriler, ancak bu sistemin ürünü olan uygulamalarda görülebilir…" diye yazdı.

Sistem yürürlüğe girdikten sonraki 1,5 yılda 55 cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarıldığını, bunların 31'inin önceki kararnameleri düzeltmek ya da değiştirmek için yapıldığını belirten Taha Akyol, "Elbette hiçbir sistem mucize getirmez. Parlamenter sistem “kurallar ve kurumlar” yönetimi için daha müsaittir. Nihayet, belirleyici olan uygulanan politikaların doğru veya yanlış olmasıdır; onlar da neticeleriyle ölçülür." ifadelerini kullandı.

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