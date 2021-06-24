Sezgin Baran Korkmaz, Paramount Otel'i hakkında kara para aklama suçundan tutuklama kararı varken Kazım Albayrak'a devretmiş

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur adı organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündeme gelen "Paramount Otelinin" geçmişten bugüne kadar ki sürecini anlattığı "Paramount filminin sürpriz finali" adlı bir yazı kaleme aldı.

Oğur, Paramount Otelin sahibi olan Sezgin Baran Korkmaz'ın kara para aklama suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı bulunduğu sırada resmi yazışmalar yaparak oteli, Albayrak ailesinden Kazım Albayrak'ın şirketi "Free Petrol Ürünleri Pazarlama Limited" şirketine kiraladığını yazdı.

Oğur, otelin devri için yapılan başvuru tarihi olan 1 Mart 2021 tarihinde Korkmaz'ın hakkında kara para aklama suçundan tutuklama kararı olduğunun altını çizerek "O tarihlerde hala nasıl resmi yazışma yapabildi? Nasıl Türkiye’deki mülkünü kiraya verebildi? Ve tabii Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü, Mart 2021’de buna nasıl izin verdi?" diye yazdı.

Otelin işletmesinin Albayrak ailesinden Kazım Albayrak'a devredildiğini ise Oğur İstanbul Ticaret Odası (İTO) belgesine dayandırdı.

Oğur, Free Petrol Ürünleri Şirketini kast ederek "Şirketin adresinin Albayrak Grubu'na ait Platform Turizm ile aynı" yazarak İTO'ya ait dediği şu görseli paylaştı:

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