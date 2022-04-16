Karar yazarı Oğur: 6'lı masa bazı muhalif çevreleri amiyane tabirle kesmiyor çünkü...

Karar yazarı Yıldıray Oğur, "6'lı muhalefet masasının iktidar çevrelerini telaşlandırmış gözükürken, bazı muhalifleri heyecanlandırmamasının nedenlerini" yazdı.

"Bazı muhalif çevreleri ve kanaat önderlerini altılı masa amiyane tabirle kesmiyor" diyen Oğur, "Kesmiyor çünkü Türkiye’deki aşırı heyecanlı siyasi kutuplaşma içinde altılı masa; siyasi tarihimizde bu çeşitlilikte örneği olmayan, beş yıl öncesine kadar hayal bile edilemeyecek insanları yan yana getirmiş bir oturup sakin kafayla düşünme masası. Altılı masa bir uzlaşma masası ve uzlaşmalar herkesin biraz geri adım atması, o ana kadar heyecanla söylediklerinin bir kısmını yutması demek. Uzlaşmanın duygusu o yüzden doğal olarak heyecan değil, itidal" dedi.

6'lı masanının Türkiye'deki "heyecanlı kutuplaşmaya verilmiş bir mola" olduğunu belirten Oğur, "Klasik siyasi tansiyonu düşüren bir sakinleştirici. Bilindik ve arzulanan tam teşekküllü iktidar değişimi ihtimalini ortadan kaldıran bir fren. Hız yapan arabalara alışmış insanları, sağda sağdan herkese yol vererek giden bir arabanın mutlu etmesi zor. Belki de altılı masanın vermek istediği heyecan, sınırları, duracak yeri, ölçüleri belirsiz, birilerini heyecanlandırırken, diğerlerini korkutan bir siyasi heyecan değildir. Altılı masa tam da bu heyecana fren olduğu için daha büyük bir seçmen kitlesine heyecan olmasa da güven verebilir ve bu güven hissi belli bir seçmen kitlesini heyecanlandırmaktan daha fazla işe yarayabilir" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın.