Karar yazarı Ocaktan: Yeni AK Parti’nin eski AK Parti’ye düşman olmaya başladığı günden bu yana Türkiye ekonomide, hukukta, özgürlüklerde kan kaybediyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP iktidarının 2011’e kadar attığı doğru adımlar sayesinde ekonominin büyüdüğünü, refahın arttığını, demokratik standartların yükseldiğini belirterek, "Ama ne yazık ki yeni AK Parti’nin, bu hamleleri gerçekleştiren eski AK Parti’ye düşman olmaya başladığı günden bu yana Türkiye ekonomide, hukukta, eğitimde, özgürlüklerde, demokraside kan kaybediyor." görüşünü savundu.

Ocaktan yazısında, "Kuşkusuz bütün iktidarlar ülkeye hizmet üzere yola çıkarlar ve doğal olarak iyi icraatlar yaparak millet nezdinde itibar kazanmayı isterler. Ama zaman zaman da yanlış işler yaparlar, bu yüzden de muhalefetin ve medyanın eleştirisine muhatap olurlar. Ayrıca muhalefetin asli görevlerinden birisi iktidarları eleştirmektir, çünkü onların da hedefi iktidar olmaktır. Dolayısıyla iktidarı eleştirmek iktidar yıkıcılığı olmadığı gibi vatana ihanet de değildir." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan şu değerlendirmeleri yaptı:

"Ama gelin görün ki bugün iktidarı elinde bulunduranların muhalefetin ve medyanın en küçük eleştirisine bile tahammülü yok. İktidar ne zaman ekonomide, dış politikada, hukukta, eğitimde büyük krizler ve başarısızlıklar yaşasa gerçeklerle yüzleşmek yerine sorumluluğu ya ‘dış güçler’e havale ediyor ya da muhalefeti dış güçlerin işbirlikçisi olarak ilan etmeyi tercih ediyor. Elbette bu ülkede yaşayan bir birey olarak güzel şeyleri görmek, hakkaniyetli olmak gerekir, buna hiçbir itirazımız yok.

Nitekim AK Parti iktidarının 2011’e kadar attığı doğru adımlar sayesinde ekonomi büyüdü, refah arttı, demokratik standartlar yükseldi, özgürlüklerin önü açıldı ve Türkiye küresel ölçekte itibar kazanan bir ülke haline geldi. Ama ne yazık ki yeni AK Parti’nin, bu hamleleri gerçekleştiren eski AK Parti’ye düşman olmaya başladığı günden bu yana Türkiye ekonomide, hukukta, eğitimde, özgürlüklerde, demokraside kan kaybediyor. Maalesef bugün dünyanın ve Türkiye’nin gittiği istikameti kavrayamayan bir iktidarla karşı karşıyayız."