Karar yazarı Ocaktan: Tele-voleci hocalara karşı özellikle ramazan akşamlarında caz dinlemenin daha makbul bir eylem olduğuna inanıyorum

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Tele-voleci hocalara karşı özellikle ramazan akşamlarında caz dinlemenin daha makbul bir eylem olduğuna inanıyorum" düşünceni dile getirdi.

Nihat Hatipoğlu'na yazısında göndermede bulunan Ocaktan, "Her yıl ramazan ayının gelişiyle birlikte ekranları tele-vole hocaların istila etmesinden hep endişeye kapılmışımdır. Oysa ramazan diriliş ayıdır, bu ayın ruhuna uygun olarak camilerde, ekranlarda bir rahmet dini olan İslam’ın hepimizin dünyasını zenginleştirecek temel değerlerini anlatarak insanların hayatında yeni bir başlangıcın kapıları aralanabilir. Özellikle de içinde yaşadığımız dönemin kanayan bir yarası haline dönüşen adaletsizliklerin, yolsuzlukların ve yozlaşmanın nasıl bir ahlaki çürümeye yol açtığı Kur’an’dan örneklerle anlatılarak toplumsal bir uyanışa vesile kılınabilir. Ama ne yazık ki ne Diyanet İşleri’nin böyle bir misyonu yüklenmeye, ne de ekranlarda hurafe bilgilerle ve menkıbelerle şov yapan hocaların böyle bir derdi yok Bu çerçevede adını asla anmak istemediğim ramazan ekranlarının popüler yıldızı bir hoca var ki her gece ekranlarda ağlamaklı sesiyle milyonlara hurafeler anlatıyor ve dünya malında asla gözünün olmadığını söyleyerek adeta bir sihirbazlık becerisiyle insanları ağlatıyor. İşte dünya malında gözü olmadığını söyleyen bu din şovmeni her gün bir gazetede yazı yazıyor, her gece iftar ve sahur şovu sunuyor, YÖK üyeliği görevi var, bir üniversitenin rektörlüğünü yapıyor, bu da yetmiyor vekaleten fakülte dekanlıkları yapıyor. Yani dünya malında hiç gözü yok!." ifadesini kullandı.

Ocaktan yazısında şunları kaydetti:

"Kim nasıl anlar bilemem, benim kişisel kanaatim ramazanın mehabetine yakıştıramadığım tele-voleci hocalara karşı özellikle ramazan akşamlarında caz dinlemenin (ayrıca rock da olabilir) daha makbul bir eylem olduğuna inanıyorum. Hatta dini değerleri yozlaştıran din şovmenlerinin safsatalarını dinlemekse cazın efsane ismi John Coltrane’nin ilahi tadındaki müziğini dinlemek sevap bile olabilir"