Karar yazarı Ocaktan: Seçilmişleri hizaya sokma reformu mu geliyor?

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "İzmir’de belediye başkanlarına depremle ilgili ‘sus’ emri verilirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da Kanal İstanbul’a karşı çıktığı için inceleme başlatılmış.Seçilmişleri hizaya sokma reformu mu geliyor?" diye sordu.

Ocaktan, "AFAD’tan İzmir Valiliği’ne gönderilen yazıda belediye başkanlarının deprem sonrası açıklama yapmaması istendi, valilik de resmi yazıyla AFAD’ın talimatını belediyelere gönderdi. Yani AFAD’ın atanmış memurları, halkın iradesini yok sayarak seçilmiş belediye başkanlarına diyor ki: 'Bizim talimatımız olmadan konuşamazsınız!' Bir dakika siz kimsiniz, kimin adına konuşuyorsunuz? Ne zamandan beri demokratik bir hukuk devletinde atanmışlar, seçilmişlere talimat vermeye başladı? Yoksa burası bir kabile devleti oldu da haberimiz mi yok..." görüşünü savundu.

Ocaktan, "Doğrusu nasıl bir hukuk reformu tasarlandığını anlamak mümkün de, iktidarın bu vesileyle kendi ayağına kurşun sıkmasını anlamak mümkün değil. Evet, esas itibariyle bu reform yabancı yatırımcının güvenini temin etmek üzere yapılacak, eğer yapılırsa... İyi güzel de seçilmişleri hırpalayan bu görüntüleri yabancı yatırımcı nasıl okur dersiniz?" düşüncesini dile getirdi.

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