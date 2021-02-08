Karar yazarı Ocaktan: Öylesine yakıcı bir durum ki Ayşe Buğra için “Soros’un adeta temsilcisi olan kişinin karısı” ifadesini kullanmaktan hicap duymuyoruz!

Karar yazarı Ocaktan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prof. Dr. Ayşe Buğra'ya yönelik sözlerine tepki gösterdi. Ocaktan, "Müslüman duyarlığından ve dinin ihsan ahlakından uzaklaştığımız için 'bizden olmayanlar' diye ötekileştirdiğimiz insanları ‘ajan’, ‘hain’, hatta ‘gavur’ olarak aşağılamakta bir beis görmüyoruz. Bu öylesine yürek yakıcı bir durum ki hiçbir hukuksal normla izahı yapılamayacak bir şekilde 1196 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın eşi ve değerli romancımız Tarık Buğra’nın kızı değerli bilim insanı Ayşe Buğra için 'Soros’un adeta temsilcisi olan kişinin karısı...' ifadesini kullanmaktan hicap duymuyoruz." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan yazısında, "Hukukun üstünlüğü, özgürlük ve şeffaflık vaadiyle yola çıkan partinin savruluş hikayesi bir ibret vesikası niteliği taşımaktadır. Şimdi geldiğimiz noktadan geriye dönüp baktığımda, özellikle 28 Şubat’ın o baskı günlerinde özgürlüklerle ilgili yazdığım yazıları hüzünle seyrediyorum. Nereden bilebilirdik ki mağduriyetlerin en güçlü savunucusu olan AK Parti, gün gelecek icraatlarını eleştiren, hak arayan insanları, demokratik hakları için gösteri yapan öğrencileri 28 Şubat’ı bile aratacak bir dille tehdit edecek..." görüşünü savundu.