Karar yazarı Ocaktan: Öyle anlaşılıyor ki erken ya da zamanında yapılacak bir seçimde Cumhur İttifakı’nın parlamentoda çoğunluğu sağlaması mümkün görünmüyor

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Öyle anlaşılıyor ki erken ya da zamanında yapılacak bir seçimde Cumhur İttifakı’nın parlamentoda çoğunluğu sağlaması mümkün görünmüyor" görüşünü savundu.

Ocaktan yazısında, "İktidarın ekonomik nimetlerinden fazlaca yararlananları bir tarafa bırakırsak, esas itibariyle muhafazakar kesimler AK Parti iktidarının halihazırdaki gidişatından, yaşanan ahlaki çürüme ve yozlaşmadan hiç de memnun değiller." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan şu ifadeleri kullandı:

"Ama unutmayalım, dindarlık hassasiyeti olan önemli bir kesim tam 19 yıldır bu iktidara oy veriyor. Evet dindar kesimler de AK Parti hikayesinin artık sonuna gelindiğini görüyor ama haklı olarak yeni dönemde nasıl bir iktidar denklemiyle yönetileceğini de görmek istiyor. Kabul etmek gerekiyor ki özellikle muhafazakar kesimler, hak ve özgürlükler anlamında geçmişte yaşanan mağduriyetlerin tekrarlanmasından endişe ediyor olabilirler. Kuşkusuz, muhalefet partileri açısından bakıldığında bu endişeyi doğrulayacak en küçük bir işaret bile bulunmamaktadır. Tam aksine mevcut iktidarın hak ve özgürlükler karnesi, yakın siyasi tarihimizdeki bütün iktidarlardan daha kötü durumdadır.

Eğer bu olumsuz tabloya rağmen, dindarlar bu kadar yolsuzluk, hukuksuzluk, rüşvet ve çete-mafya işleriyle birlikte anılır hale gelen bir iktidardan hala vazgeçmekte sıkıntı çekiyorsa burada Türkiye’nin sosyolojik gerçekliğinden kaynaklanan bir sorun var demektir. Bu endişeleri izale etmenin yolu; geçmişte hak ve özgürlükler bağlamında mağduriyetler yaşayan kesimlerin vicdanlarını rahatlatacak ve onlara güven verecek kuşatıcı bir siyaset dilidir. Ama bütün bunlara rağmen, hâlâ belli korkuları aşamamış mevcut muhafazakar alışkanlıkları da dikkate alarak AK Parti tabanındaki memnuniyetsizleri ikna edecek bir cumhurbaşkanı adayı tespit etme zorunluluğu ortadadır.

Öyle anlaşılıyor ki erken ya da zamanında yapılacak bir seçimde Cumhur İttifakı’nın parlamentoda çoğunluğu sağlaması mümkün görünmüyor. Araştırma şirketlerinin yaptığı bütün anketlerde iktidar bloğunun erişebildiği en iyimser rakam yüzde 45 civarında, bu rakam daha da aşağıya düşebilir. Yani toplamda muhalefet cephesi yüzde 55’lerde…

Ancak muhalefet açısından esas problem, cumhurbaşkanlığı ipini göğüsleyecek ismin tespit edilebilmesi… Aday olacak ismin öncelikle bütün muhalefet bileşenlerinden oy alabilecek bir kabiliyete sahip olması gerekiyor. Dahası ve de en önemlisi HDP bu cumhurbaşkanlığı formülünün neresinde olacak?"