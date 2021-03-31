Karar yazarı Ocaktan: Neyse ki siyaseti sadece oy almaktan ibaret görmeyen, makuliyete inanan bir muhalefet cephesi var

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Neyse ki siyaseti sadece oy almaktan ibaret görmeyen, memleketin bütün değerlerini yok etme pahasına çılgınlığa prim vermeyen ve makuliyete inanan bir muhalefet cephesi var." görüşünü savundu.

Ocaktan yazısında, "Bir sohbet toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı liderlerinin kışkırtıcı üslubuyla asla bir yarış içinde olmayacaklarının altını çizmiş ve mealen şöyle bir tespitte bulunmuştu: 'Bu kışkırtıcı dil, toplumdaki ayrışmayı ve kutuplaşmayı daha da derinleştirir, siyasetçiler olarak ülkeye böyle bir kötülük yapmaya hakkımız yok.' Son dönemde önemli bir çıkış yakalayan ve partisini merkeze götürme konusunda kararlı bir çizgi izleyen İyi Parti lideri Meral Akşener’in de 'siyasi mühendislik projesi' niteliği taşıyan tuzaklara itibar etmeden makuliyette ısrar etmesi, Türk siyaseti adına altı çizilmesi gereken bir duruştur. Eğer Akşener isteseydi, doğrudan MHP tabanını dikkate alarak milliyetçi duyguları köpürten popülist bir söyleme yaslanır, oylarını daha da arttırmayı tercih edebilirdi, ama bunu yapmadı. Neden? Çünkü toplum kavga değil, makuliyet istiyor. Ayrıca her şey oydan ibaret de değil. Bu arada DEVA Partisi lideri Ali Babacan partisinin ilk kuruluş gününden bu yana ısrarla polemikçi bir üslupla siyaset yapmayacaklarını, sadece ülkeyi yangın yerine çeviren iktidarı millet nezdinde teşhir edeceklerini ve kendi projelerini toplumla paylaşacaklarını söylüyor." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan şu ifadeleri kullandı:

"Keşke iktidar hem bütün dünyaya ayar veren söylemlerinden, hem de içeride muhalefeti sindirme politikalarından vazgeçerek memleketin temel sorunlarını muhalefetle paylaşarak çözmeyi deneyebilse… ira toplum bu ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı siyaset dilinden o kadar yoruldu ki, neredeyse ülkenin geleceğine ilişkin bütün umutlarını kaybetmek üzere. Eğer bir gün iktidar her şeyin oydan ibaret olmadığı gerçeğini idrak edebilirse, eminim toplum da, iktidar da rahat bir nefes alacaktır."