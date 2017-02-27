Karar yazarı Ocaktan: Milletvekilleri, AK Parti adına racon kesen referandum korsanlarından rahatsız

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, "referandum korsanlarının AKP'nin etrafında adeta bir zihniyet kirlenmesi oluşturmaya çalıştığını" savunarak, AKP'li milletvekillerinin bazı yorumculardan rahatsız olduğunu öne sürdü.

Ocaktan, vekillerin şu görüşte olduğunu savundu:

“Keşke şu televizyonlarda AK Parti adına konuştuğunu iddia eden bazı yorumcuların, ‘evet’, ‘hayır’ üzerinden kolayca ‘vatanseverlik’ ve ‘hainlik’ sloganları üreterek millete parmak sallamaları hiç olmasa. Bu anlayış AK Parti’ye zarar veriyor. Çünkü biz bütün Türkiye’yi kucaklama iddiasıyla yola çıktık ve bugüne kadar da kimseyi ötekileştirmedik. Ama şimdi birileri bizim adımıza racon kesiyor, bu bize yakışmıyor"

Mehmet Ocaktan'ın "Ah şu referandum korsanları olmasa" başlığıyla yayımlanan (27 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Ancak bütün bunların ötesinde özellikle vekillerin ve teşkilat mensuplarının zihninde ‘keşke’ ile başlayan bazı soru işaretlerinin altını da çizmek gerekiyor. Bu ‘keşke’nin açılımına daha yakından baktığımızda; mesela diyorlar ki, “Keşke şu televizyonlarda AK Parti adına konuştuğunu iddia eden bazı yorumcuların, ‘evet’, ‘hayır’ üzerinden kolayca ‘vatanseverlik’ ve ‘hainlik’ sloganları üreterek millete parmak sallamaları hiç olmasa... Bu anlayış AK Parti’ye zarar veriyor, çünkü biz bütün Türkiye’yi kucaklama iddiasıyla yola çıktık ve bugüne kadar da kimseyi ötekileştirmedik. Ama şimdi birileri bizim adımıza racon kesiyor, bu bize yakışmıyor.”

Aslında benim de uzun süredir dikkat çekmeye çalıştığım ve endişe duyduğum önemli zaaf noktalarından birisi, AK Parti adına racon kesenlerin bu partiye hiç de hak etmediği böylesi kaba bir etiket yapıştırma gayretleridir. Çünkü AK Parti bugüne kadar hiçbir seçimde insanların tercihleri üzerinden asla bir kampanya yürütmedi, bugün de yürütmüyor. Ama kendinden menkul birileri televizyonlardan insanlara parmak doğrultarak hem bizzat AK Parti’ye gönül verenlerin zihnini bulandırıyor hem de özgür iradeleriyle karar verecek olan seçmeni ürkütüyor. AK Parti böyle bir görüntüyü asla hak etmiyor.

***

AK Parti’nin etrafında adeta bir zihniyet kirlenmesi oluşturmaya çalışan referandum korsanlarının bu zavallı halini gördükçe, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın başarıya endeksli kararlılığına büyük bir haksızlık yapıldığı kanaatine varıyorum.