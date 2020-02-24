Karar yazarı Ocaktan: Milletçe bekliyoruz ama Rusya askerlerimizi şehit etmeye devam ediyor

Karar yazarı ve eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan, Rusya İdlib'de bir ayda 15 askerimizi şehit etttiğini belirterek, "Ama hâlâ bazıları Rusya’ya dönüp askerlerimizi şehit etmesiyle ilgili tek kelime bile etmeden, yüksek perdeden atmaya devam ediyorlar. İçlerindeki “savaş karanlığı”nı atamadıkları için de hezeyanlar halinde sayıklamaya devam ediyorlar. Evet milletçe bekliyoruz, ama Rusya askerlerimizi şehit etmeye devam ediyor..." ifadelerini kullandı.

Ocaktan Türkiye'nin uzun bir süreden bu yana "Avrupa, ABD, NATO bizi yok etmek için birleşti" söyleminin kullandığını belirterek, "Hani bu Batılılar hepsi birleşip topuyla tüfeği ile bize diz çöktürmeye çalışıyorlardı. Şimdi onlardan bizi korumalarını talep ediyoruz?" dedi.

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