Karar yazarı Ocaktan: Millet İttifakı hemen yarın tek ses halinde, topluma ayağı yere basan bir umut takvimi açıklamalıdır

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, iktidarın "her geçen gün sorunlara çözüm üretemediğini ve kan kaybettiğini" söylerken, halkın muhalefetten beklentisinin ise sistem değişikliğinden önce "yoksulluk konusunda çözüm üretmek" olduğunu söyledi.

Ocaktan, yazısında "Eğer muhalefet gerçekten iktidar olmak istiyorsa (ki istedikleri kesin…) hiç zaman kaybetmeden öncelikle güçlü bir birliktelik oluşturmalı ve liderler hep birlikte topluma bunu deklare etmelidirler. Tabii ki bu yeterli değil, yarın seçim olacakmış gibi ülkeyi nasıl yöneteceklerini madde madde bir program halinde topluma sunmalıdırlar. Millet İttifakı hemen yarın tek ses halinde hiç öyle afaki hayallere kapılmadan, topluma ayağı yere basan bir umut takvimi açıklamalıdır" dedi.

Ocaktan, şöyle devam etti:

"Herhalde ilk akla gelebilecek takvim şöyle olabilir diye düşünüyorum:

-enflasyonu nasıl düşürecekler,

-halkı zamlardan nasıl kurtaracaklar,

-doların adeta kayyım olarak atandığı Türk parasını nasıl itibarlı hale getirecekler,

-tarladaki çiftçinin, esnafın, tüccarın, sanayicinin daha fazla üretebilmesi için neler yapacaklar,

-kurumlardaki liyakatsizliği, kayırmacılığı nasıl önleyecekler,

-devlet ihalelerini nasıl ve hangi süre içinde şeffaf hale getirecekler,

-yolsuzluğu önlemek için nasıl bir mekanizma oluşturacaklar,

-yargıdaki siyasallaşmaya nasıl bir çözüm üretecekler,

-hayallerini kaybeden gençlerin gelecek umutlarını nasıl tazeleyecekler…"