Karar yazarı Ocaktan: Memleketimizdeki siyasi parti anlayışı tekke düzenine göre işliyor; şeyhe asla söz söylenemez

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, AKP'den örnekler vererek siyasi liderlik meselesinin kutsal bir merkez haline geldiğini belirterek, "Aslında siyasi bir parti kuruyorsunuz ama onu bir tekke gibi işletiyorsunuz. Yani şeyhe asla söz söylenemez, o izin vermeden dizüstü oturma vaziyetinizi bile bozamazsınız, kapıdan sırtınızı dönerek çıkamazsınız… Kısacası memleketimizdeki siyasi parti anlayışı aynen bu tekke düzenine göre işlemektedir" dedi.

Ocaktan, "Siyasi liderlik meselesi öylesine kutsal bir merkez haline gelmiş bulunuyor ki, dindar kimliğe sahip hiçbir bireyin aklından geçmesi bile mümkün olmayan lideri kutsallaştırma tavrı, adeta Allah’a bile kafa tutan bir lider tapınmasına dönüşmüş bulunuyor. Mesela AK parti içinde yer alan milletvekillerinin, belediye başkanlarının, il başkanlarının 'Sayın Başbakanımıza dokunmak bile bir ibadettir, Başbakanımız bizim için adeta ikinci peygamber gibidir' şeklindeki beyanları Allah’a inanan bir insan aklıyla izah etmek mümkün değildir. Bu olsa olsa bir hezeyan halinin tezahürü olabilir ancak…" ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 2018 seçimlerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı konusundaki çalışmalarda yer alması nedeniyle siyasi bir linçe maruz kaldığını söyleyen Ocaktan, "Hayatının belli bir döneminde siyasi bir liderle yol yürüyen, fikri ve de siyasi ayrılığa düşünce de farklı istikamete giden bir siyasetçinin ömrünün sonuna kadar o liderin dizinin dibinde oturması için bir ayet ya da bir hadis yok bildiğim kadarıyla…" düşüncesini dile getirdi.

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