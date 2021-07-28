Karar yazarı Ocaktan: Medyascope’u suçlayanlar unutmuş olabilirler ama Mehmet Uçum’la Can Paker'in STK’ları olan PODEM ve TESEV de bu vakıftan yararlanmış

Karar yazarı Mehmet Ocaktan, gazeteci Ruşen Çakır’ın kurucusu olduğu Medyascope'un ABD'li bir vakıftan fon aldığına ilişkin olarak başlayan tartışmalar hakkında kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Medyascope’u Chrest Vakfı'ndan fon temin ettiği için suçlayanlar unutmuş olabilirler ama Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum’la Can Paker gibi isimlerin STK’ları olan PODEM ve TESEV de bu vakıftan yararlanmış” dedi.

“Cehalete bakın ki yurt dışından fon temin eden bir-iki yayın kuruluşunu CIA’ye, emperyalizme, beşinci kol faaliyeti yapmakla suçlayıp linç kampanyası başlatanlar, bu suçlamalarının AB fonlarından yararlanan iktidarı da töhmet altında bırakacağını anlayabilecek bir zekadan bile mahrum durumdalar. Şimdi bu cehalet medyasına inanıp AB fonlarından yararlanarak eğitim faaliyetleri yapan Adalet Bakanlığını, Emniyet Genel Müdürlüğü’nü, Diyanet’i '5. Kol faliyeti' yapmakla mı suçlamamız gerekiyor? Elbette hayır… Dolayısıyla devlet kurumlarının bu fonlardan yararlanması ne kadar doğalsa, bazı medya kuruluşlarının yurtdışı fonlardan yararlanması da o kadar doğaldır" diyen Ocaktan, şöyle sordu:

“Yurt dışından fon temin eden devlet kurumlarını, sivil vakıfları, medya kuruluşlarını ‘dış güçler’e havale edip suçlamak kolay… Peki içinde 80 milyonun hakkı olan devlet bankalarından fonlanan medya kuruluşlarını ne yapacağız?

Acaba iktidarın kadrolu ‘vatansever’ gazetecileri, Hürriyet grubunu satın almak için Ziraat Bankası’ndan 750 milyon dolar alıp hala ödemeyen Demirören grubuna, Sedat Peker’den ayda 10 bir dolar alan siyasetçilere, Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde sefa süren siyasetçilere, gazetecilere, yargıçlara, bürokratlara söyleyecek bir sözü var mıdır?”

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