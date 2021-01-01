Karar yazarı Ocaktan: Maalesef yargıyı öylesine siyasallaştırdık ki, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğuna kimseyi inandıramayacağız

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "Maalesef yargıyı öylesine siyasallaştırdık ki, eğer bu anlayışla gidersek Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğuna kimseyi inandıramayacağız, inandıramıyoruz da zaten..." görüşünü savundu.

Ocaktan, "Zira daha birkaç gün önce, uzun ertelemelerin sonunda toplanan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu reddetti. Genel Kurul, Kavala’nın haklarının ihlal edilmediğine hükmetti. Yüksek mahkeme bu kararı 1 oy farkla verdi. Elbette aynı mağduriyeti yaşayan pek çok sayıda insan var, ama Kavala davası artık bir mağduriyet sembolü haline geldi, üstelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin çok açık bir şekilde ‘serbest bırakın’ ikazına rağmen..." düşüncesini dile getirdi.

Ocaktan, "Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Selahattin Demirtaş’ı kastederek 'demek ki muhalefet iktidar olsa serbest bırakacak' değerlendirmesinde bulundu. Ne yazı ki bu tür söylemlerle 'demek ki Demirtaş’ı ve Kavala’yı siyasal iktidar cezaevinde tutuyormuş' kanaatini pekiştirmiş oluyoruz. Oysa bir kişinin tutuklu ya da tutuksuz yargılanmasının kararını sadece yargı verecektir. Muhalefet de iktidar olsa kararı yine yargı vermek durumundadır. İşte tam da bu tür siyasal açıklamalar yüzünden AİHM 'Demirtaş ve Kavala’nın tutukluluğunun sürdürülmesinin hukuki değil, siyasi' olduğunu söylüyor. Bu arada tıpkı Osman Kavala’da olduğu gibi arkadan dolaşıp AİHM’nin önünü kesmek için Demirtaş’la ilgili yeni bir iddianame hazırlanıverdi... Eğer gerçek anlamda bir hukuk reformuyla özgürlüklerin çıtasını yükseltmek istiyorsak, bütün dünyada yüzümüzü kızartan bu hukuk ayıplarından Türkiye’yi kurtarmak zorundayız." ifadesini kullandı.

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